И.о. министра культуры Чехии назначен замглавы по экономическим вопросам

В среду, спустя два месяца после подачи заявления об отставке, пост главы Минкульта Чехии официально покидает Антонин Станек. Президент Милош Земан ранее заявил, что назначение новой главы ведомства состоится не ранее половины августа. И. о. министра культуры был Станеком назначен заместитель министра по экономическим вопросам Рене Шрейер. Как подчеркнул глава Социал-демократической партии Ян Гамачек, Шрейер не является кандидатом от ČSSD.

И.о. поведет переговоры с министром финансов Аленой Шиллеровой о финансировании ведомства на будущий год. Минкульт требует увеличения бюджета на один миллиард крон (40 млн евро).

Министр Станек в день своего ухода также объявил конкурс на пост генерального директора Национальной галереи в Праге.