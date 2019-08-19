Инвалиды будут меньше доплачивать за лекарства

С 2020 года Министерство здравоохранения намерено сократить максимальный лимит на доплату за лекарства для инвалидов второй и третьей категории. Новая годовая норма доплаты для упомянутой категории граждан составит 500 крон (19 евро). После достижения этой суммы расходы инвалидов второй и третьей категории на лекарства до конца отчетного года погашаются медицинскими страховыми компаниями.

Нововведение касается около 200 тысяч человек.

В настоящее время в Чехии действуют следующие лимиты: для граждан младше 18 лет максимальная ежегодная сумма доплаты за лекарства составляет – 1000 крон (38 евро), для граждан от 19 до 65 лет – 5000 крон (190 евро), граждане старше 65 лет доплачивают не более 1000 крон (38 евро). Для 70-летних пенсионеров уже сейчас действует лимит на уровне 500 крон.