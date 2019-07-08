Интерес к Erasmus+, позволяющий студентам и аспирантам учиться за рубежом, среди чехов растет

Интерес к европейской программе Erasmus+, позволяющий студентам и аспирантам учиться за рубежом, среди студентов чешских вузов за последний год вырос на десять процентов. Об этом свидетельствуют данные Дома зарубежного сотрудничества, который является координатором этого проекта Евросоюза.

Обучение за границей в рамках данной программы засчитываются как часть учебной программы их alma mater. В следующем учебном году в рамках сотрудничества с другими высшими учебными заведениями Европы из Чехии за рубеж отправится примерно 8 тысяч студентов. Превалирует интерес к обучению в Германии, Испании и Великобритании.

Интерес к Соединенному Королевству не ослабел даже после того, как стало известно о намерении Великобритании выйти из состава ЕС. Например,студенты Карлова университета были заверерны в том, что уровень выплачиваемых им стипендий в Британии и после Брексита останется прежним.