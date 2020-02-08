Интерес граждан соседних стран к посещению Чехии растет, однако австрийцев поубавилось

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ) и госагентства CzechTourism, интерес к посещению Чехии среди туристов большинства соседних государств в последние годы продолжает расти.

Тем не менее, в 2019 году в межгодовом сопоставлении впервые снизился (на 4,6% до 285000 человек) интерес со стороны туристов из Австрии. По словам директорта CzechTourism Яна Хергета, многие австрийцы приезжают в ЧР лишь на один день.

Турпоток из Швейцарии сократился в прошлом году на 8,4% и составил 98000 посещений. Наоборот, увеличилось число гостей из Венгрии, Дании, Украины, Словакии и Польши, а также из США и Японии, тогда как китайских и южнокорейских туристов стало меньше. Количество украинских туристов повысилось почти на 29% и достигло 272000.

По-прежнему весьма популярна Чехия среди немецких туристов, которые составляют почти 20% всех приезжих, проживающих в местных отелях и пансионах. В прошлом году их количество повысилось на 2,2% и составило свыше 2 млн человек. Немцы также лидирируют по уровню затрат. По данным проекта Tracking, их расходы за день пребывания в Чехии на одного человека в среднем составляют около 1800 крон.

На второе место по посещаемости вышли словаки с 750 тыс. приездов, третье место сохранили поляки – 673 тысяч туристов. Сведения о численности российских туристов в данной сводке не приведены.