Интерес чехов к европейской программе Erasmus+ растет

Интерес к европейской программе Erasmus+, позволяющий студентам и аспирантам учиться не только в стране своего происхождения, постоянно растет. Число студентов, которые выезжали на более короткие периоды обучения за рубеж, которые засчитываются как часть учебной программы их alma mater, за последние десять лет возрос примерно на треть. В прошлом году по данной программе за границу выехало 7209 студентов чешских вузов. Об этом агентству ЧТК сообщила пресс-секретарь Дома зарубежного сотрудничества Луция Дурцова.

В новый период с 2021 – 2027 гг. бюджет программы Erasmus+ мог бы увеличиться вдвое и составить, как предлагает Европейская комиссия около 30 млрд eвро (775 млрд крон). Это позволило бы воспользоваться возможностью обучения в рамках данного сотрудничества с другими высшими учебными заведениями Европы 12 миллионам человек, то есть в три раза больше, чем в текущий плановый период.