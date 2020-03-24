Институт статистики здравоохранения Чехии: в конце марта ожидается 3000 случаев заражений коронавирусом, к концу апреля - 15000

Согласно анализу Института статистики и информации здравоохранения (ÚZIS), число зараженных новым типом коронавируса в Чехии в конце марта может составить 3000 человек. В конце апреля количество пациентов с диагностированным COVID-19 может увеличиться впятеро до примерно 15000 человек, в том числе уже выздоровевших пациентов. Однако больницы должны справиться с таким масштабом, сообщил во вторник, 24 марта, директор института Ладислав Душек.

К утру вторника по стране было зарегистрировано 1289 случаев заражения, тем не менее, цифры в ежедневной статистике свидетельствуют об уменьшении темпов роста заражений. По мнению Душека, это является «доводом для умеренного оптимизма».

Пожилые люди в Чехии составляют около 17% всех инфицированных, тогда как в Испании – примерно половину пациентов с COVID-19. Приоритетом, по словам главы Минздрава Адама Войтеха, на сегодняшний день является своевременная информация о наличии койко-мест в больницах, пригодных для госпитализации пациентов, и повышение возможностей проведения тестов на коронавирус.

Только за один понедельник чешским медикам удалось обследовать на наличие болезни почти 2250 человек. К тестированию на этой неделе также подключится и Академия наук ЧР.