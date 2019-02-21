Институт «Европейские ценности»: Европа не должна допустить возвращения своих граждан, воевавших на стороне ИГ

Тимур Кашапов
21-02-2019
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Около шести тысяч европейцев уехали воевать на стороне Исламского государства и 1800 из них уже вернулись. Европа должна не допустить их возвращения, но недавний призыв президента США Дональда Трампа забрать и предать суду более 800 боевиков-исламистов, которые были захвачены в плен в Сирии, адресованный Великобритании, Франции, Германии и другим европейским странам-союзницам США, понять можно. Об этом заявил председатель правления института «Европейские ценности» и аналитик Программы внутренней безопасности Радко Гоковски.

«Европейские правительства должны сделать все возможное, чтобы джихадисты не вернулись в Европу. В то же время, призыв президента США является обоснованным. Ответственность за своих граждан, отправившихся на Ближний Восток, несут правительства стран Западной Европы. Они должны не допустить продолжения преступной и террористической деятельности с их стороны на своей территории и в странах Ближнего Востока», - подчеркнул Гоковски.

Тимур Кашапов
21-02-2019
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