Иностранным врачам предоставят четыре попытки на сдачу экзаменов, необходимых для работы в Чехии

Для иностранных врачей, желающих работать в Чехии, меняются условия сдачи экзамена по так наз. апробации. На сдачу экзаменов им будет предоставляться четыре попытки, однако сами экзамены могут быть распределены на два дня. Соответствующая поправка к закону была 5 декабря подписана президентом страны.

Ранее министр здравоохранения Адам Войтех объяснял введение ограниченного количества шансов подтвердить свою профпригодность необходимостью воспрепятствовать «бесконечным попыткам» сдать экзамены, которые иногда предпринимают врачи из Украины. Введение двух дней на экзамен, по мнению главы Минздрава, наоборот, создаст для иностранцев более благоприятные условия. В притоке врачей из-за рубежа заинтересованы, прежде всего региональные больницы, испытывающие острый дефицит кадров.