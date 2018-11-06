Иностранным врачам дадут четыре попытки на сдачу экзаменов по специальности

Условия получения иностранными врачами разрешения на лечение в Чехии будут меняться. Согласно проекту закона, желающим работать в чешских медицинских учреждениях предоставят максимально четыре попытки на сдачу экзамена по специальности, сообщает Чешское информагентство ЧТК.

Ранее Чешская врачебная палата сообщила, что около 400 иностранных врачей работают в Чехии, не сдав при этом языковых и профессиональных экзаменов. Многие из них попали в ЧР благодаря «Проекту Украина». Представители больниц опровергают, что украинские врачи работают незаконно, так как они принимались только при условии наличия соответствующего решения Министерства здравоохранения о признании их квалификации.