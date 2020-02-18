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Иностранные кинокомпании потратили в Чехии в 2019 году более 300 млн евро

Тимур Кашапов
18-02-2020
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В 2019 году иностранные кинокомпании потратили в Чехии более 9 млрд крон (около 300 млн евро). Это является результатом работы системы специальных поощрений (стимулов) со стороны чешского государства, которые, в частности, позволяют зарубежным кинокомпаниям сэкономить до 20% расходов.

Вместе с тем, в последние несколько лет сообщается, что зарубежные съемочные группы покидают Чехию и переезжают снимать в другие страны с более щедрой системой стимулов. Тем не менее, интерес к творчеству чешских кинематографистов сохраняется благодаря бурному развитию индустрии телесериалов. Отметим, что ключевое значение для ЧР имеют американские кинокомпании, которые в настоящее время на территории страны снимают несколько фильмов и эпизодов различных сериалов.

 
 
 
 
 
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