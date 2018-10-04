Иностранные кинокомпании потратили в Чехии в 2017 году более 200 млн евро

Тимур Кашапов
04-10-2018
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В 2017 году иностранные кинокомпании потратили в Чехии более 5 млрд крон (около 200 млн евро). Это стало результатом введения системы специальных поощрений (стимулов) со стороны чешского государства, которые позволили зарубежным кинокомпаниям сэкономить до 20% расходов.

Ключевое значение для Чехии имеют американские кинокомпании, которые в настоящее время снимают на территории страны несколько фильмов и эпизодов различных сериалов. Об этом заявили представители Фонда кинематографии и кинопроизводства в США, которые 3 октября обсудили возможности повышения привлекательности ЧР. По словам Марка Бинке из компании NBCUniversal, при увеличении специальных поощрений ряд американских компаний рассматривает вариант строительства собственных киностудий в Чехии.

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