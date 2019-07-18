Иностранные граждане, нарисовавшие граффити на Карловом мосту, получили условный срок

Два иностранных гражданина, которые нанесли спреем пятиметровую надпись на одну из опор Карлова моста, были приговорены пражским судом к году тюремного заключения условно, штрафу в 120 тыс. крон (4,5 тыс. евро), депортации и запрету на въезд в Чехию в течение пяти лет. Об этом сообщает информагентство ČTK.

Осужденные граждане Германии были задержаны 15 июля с баллончиком краски непосредственно на месте полицейским патрулем, который вызвал один из местных жителей. В настоящее время осужденных готовят к депортации.