Иностранцы, работающие в Чехии, послали на родину почти 2 млрд евро

Иностранные рабочие отправили в прошлом году из Чешской Республики на родину 47,6 млрд крон (около 1,9 млрд евро), что на 7,1 млрд больше, чем годом ранее. Одна треть от общего объема (около 15 млрд крон) была отправлена на Украину, около 22% – в Словакию. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на данные Чешского статистического управления.

Отмечается, что вырос также объем средств, которые посылают граждане ЧР, трудящиеся за границей, в Чехию. В прошлом году эта сумма достигла 83,8 млрд крон (3,2 млрд евро), что примерно на 9% больше, чем годом ранее. В основном это были деньги из Германии, Австрии и Великобритании.