Инновации в медицине – тема пражского научного фестиваля Future Port Prague

В рамках научного фестиваля нынешнего года Future Port Prague, который будет проходить в Праге, американский исследователь Самуэль Штернберг представит новые возможности в сфере генной инжинерии и медицины. Штернберг является соавтором книги о невероятных возможностях управляемой эволюции.
Форум состоится 10 и 11 сентября в Праге. В палатке Первого медицинского факультета Карлова университета можно будет, к примеру, ознакомиться с операциями в виртуальном мире с помощью 3D-очков.
Среди докладчиков будет также основатель общества Brainlab Стефан Вильсмайер, которое обеспечивает доступ к менее инвазивным передовым методам лечения пациентов. Системы данной компании используются более чем в 100 странах мира.
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