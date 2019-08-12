Инновации в медицине – тема пражского научного фестиваля Future Port Prague

В рамках научного фестиваля нынешнего года Future Port Prague, который будет проходить в Праге, американский исследователь Самуэль Штернберг представит новые возможности в сфере генной инжинерии и медицины. Штернберг является соавтором книги о невероятных возможностях управляемой эволюции.

Форум состоится 10 и 11 сентября в Праге. В палатке Первого медицинского факультета Карлова университета можно будет, к примеру, ознакомиться с операциями в виртуальном мире с помощью 3D-очков.

Среди докладчиков будет также основатель общества Brainlab Стефан Вильсмайер, которое обеспечивает доступ к менее инвазивным передовым методам лечения пациентов. Системы данной компании используются более чем в 100 странах мира.