Innogy продала свою долю в компании innogy Grid Holding

Немецкая энергетическая компания Innogy подписала соглашение с RWE о продаже 50,04% акций чешской газораспределительной компании Innogy Grid Holding. Innogy объявила об этом на пресс-конференции, которая состоялась в Эссене. Вторым акционером innogy Grid Holding является австралийская инвестиционная компания Macquarie, которой принадлежат оставшиеся 49,96% акций группы.

Согласно заявлению innogy, обе стороны согласились, что не будут раскрывать стоимость сделки. Операция по продаже уже была завершена, учитывая текущие отношения между двумя компаниями, одобрения антимонопольных органов не потребовалось. Сделка была частью соглашения между RWE и E.ON о разделе innogy.