Информация российских СМИ не соответствует действительности: на месте монумента маршалу Коневу не собираются ставить памятник Власову

Намерение администрации пражского района Ржепорые установить памятник бойцам РОА генерала Власова, поддержавшим в 1945 году Пражское восстание, вызвало 26 ноября волну информационных сообщений в российских СМИ. Некоторые заметки и репортажи содержат откровенное искажение фактов. Там смешаны разные районы Праги, являющиеся независимыми друг от друга административными единицами, и разные администраторы – староста Праги-6 Ондржей Коларж и староста Ржепорые (Прага-13) Павел Новотны.

Первый канал российского телевидения выпустил сюжет под заголовком «В Праге на месте монумента маршалу Коневу собираются установить памятник "власовцам"». Это повторяют многие информационные сайты, даже со ссылкой на Radio Prague. «Русская весна» (rusvesna.su): «В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева. Об этом сообщает русская служба Radio Praga International, ссылаясь на слова старосты одного из районов Праги». Это сообщение является полностью ложным. Ничего подобного Radio Prague не публиковало.

В сентябре 2019 г. районный совет Праги-6 принял решение о переносе «на другое достойное место» памятника советскому военачальнику Коневу, который регулярно подвергается нападениям вандалов. На площади Интербригады, где стоит монумент, планируется создать иной мемориал. Староста Праги-6 Ондржей Коларж сообщил: «Мы решили, что на месте памятника Коневу появится памятник освободителям Праги в конце Второй мировой войны. В дискуссиях чаще всего упоминался генерал Карел Мирослав Кгуттельвашер, который руководил Пражским восстанием. Будут ли там как-то упомянуты «власовцы» или Буняченко, я сейчас сказать не могу, поскольку памятник будет создаваться на конкурсной основе».

Идею создать памятник именно бойцам Русской освободительной армии выдвинула администрация совершенно другого района – Ржепорые, которую возглавляет Павел Новотны. Там хотят напомнить, что без поддержки так называемых «власовцев» Пражское восстание было бы подавлено нацистами. Создание памятника или мемориальной доски будет обсуждаться на заседании совета администрации 16 декабря. Этот район административно не связан с Прагой-6 и даже с ним не граничит. Ондржей Коларж сообщил, что никогда не обсуждал со своим коллегой – старостой Ржепорые Павлом Новотным вопрос памятников Второй мировой войны и сам узнал об этом только из СМИ.