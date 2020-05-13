Инфляция в Чехии замедлилась до 3,2 процента

По данным за апрель, межгодовой рост потребительских цен в Чехии замедлился на 0,2 процента и составил 3,2 процента. Главной причиной снижения инфляции стало снижение цен на топливо на 10 процентов. Скачок стоимости бензина был наиболее значимым, начиная с 1993 года.
В то же время, продолжалось подорожание продовольственных товаров, в первую очередь, фруктов и овощей, сообщает Чешское статистическое управление.
Опасения, связанные с возможным наступлением дефляции из-за замедления экономики в связи с коронавирусом, пока не оправдались, отметил главный аналитик банка ING Bank Якуб Сайдлер.
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