Инфляция в Чехии в 2019 году будет выше, чем в прошлом, утверждают аналитики

Тимур Кашапов
10-01-2019
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Среднегодовая инфляция в Чешской Республике в 2019 году будет выше, чем в прошлом году, утверждают аналитики. Наиболее ощутимый рост цен будет зафиксирован в январе-феврале в результате повышения стоимости электроэнергии, газа, а также продуктов питания, что связано с прошлогодним неурожаем.

Вместе с тем, в течение года будут дешеветь ГСМ в результате снижения цен на нефть на мировых рынках. По итогам года инфляция достигнет 3%, что станет самым высоким среднегодовым уровнем инфляции за последние пять лет.

 
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