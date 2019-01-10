Инфляция в Чехии в 2019 году будет выше, чем в прошлом, утверждают аналитики

Среднегодовая инфляция в Чешской Республике в 2019 году будет выше, чем в прошлом году, утверждают аналитики. Наиболее ощутимый рост цен будет зафиксирован в январе-феврале в результате повышения стоимости электроэнергии, газа, а также продуктов питания, что связано с прошлогодним неурожаем.

Вместе с тем, в течение года будут дешеветь ГСМ в результате снижения цен на нефть на мировых рынках. По итогам года инфляция достигнет 3%, что станет самым высоким среднегодовым уровнем инфляции за последние пять лет.