Индивидуальным предпринимателям Чехии в период карантина будет выплачиваться по 15 000 крон ежемесячно

На заседании правительства Чешской Республики было принято решение о введении выплат индивидуальным предпринимателям, вынужденным остановить свою деятельность в рамках карантина. Сумма выплат на период действия ограничительных мер составит 15 000 крон (около 600 евро) ежемесячно.
Право на дотации имеют только предприниматели, у которых их бизнес является единственным источником дохода. Также эта категория граждан получит выплаты по уходу за детьми в возрасте до 13 лет, которые составят 424 кроны в день (около 17 евро). Верхняя граница таких субсидий установлена на уровне 13 144 крон (около 525 евро). Также правительство намерено на 50–80% компенсировать расходы на зарплаты, которые индивидуальные предприниматели выплачивают своим сотрудником.
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