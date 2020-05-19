Индекс репродукции коронавируса в Чехии повысился до 1,51%

В понедельник, 18 мая, в Чехии было зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим приростом с 21 апреля. Лаборатории провели 7349 тестов.

Базовый показатель репродукции коронавируса, показывающий скорость его распространения в популяции, таким образом достиг 1,51%. Это является самым большим показателем в течение мая. Причем с начала мая ежедневный прирост больных коронавирусом составлял менее сотни, а на прошлой неделе, кроме четверга, лишь около 50 человек.

Согласно статистике Минздрава, число летальных исходов в связи с Сovid-19 в целом по стране с начала эпидемии составляет на утро вторника, 09:00, 299 человек, выздоровело 5642 пациента. В настоящее время в Чехии — 2653 инфицированных.

После снятия ряда ограничительных мер 11 мая эпидемиологи ожидали, что прирост числа заражений может превысить в день сотню. Поэтому это не является драматичным, тем не менее следует очень внимательно анализировать ситуацию и в случае дальнейшего прироста взвесить, от каких мер можно отказаться 25 мая, как ранее планировалось, а с какими следует повременить. Об этом «Чешскому Радио» сообщил эпидемиолог Растислав Мадяр.