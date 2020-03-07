Индекс пражской биржи упал до минимальных за последние три года значений

Индекс Пражской фондовой биржи находится на минимальном значении за последние три года. В ходе пятничных торгов акции подешевели еще на 2,8% (больше всего снизилась цена акций банковской группы Erste), в результате чего индекс PX составил 962,89 пункта.
За последние две недели индекс PX снизился более чем на 10%. По мнению аналитиков, это является следствием опасений инвесторов по поводу последствий распространения нового коронавируса для мировой экономики. Аналогичный был тренд зафиксирован на всех крупнейших биржах планеты.
Коронавирус: чехам рекомендовано ограничить загранпоездки
Коронавирус шагает по Европе – Чехия готова к обороне
Площадь Немцова, аллея Политковской. Новая топонимика российского посольства в Праге
Чехословаки на стройках социализма и в зековских бараках СССР
Из-за распространения коронавируса российские гимнастки отказались от участия в Гран-при в Брно