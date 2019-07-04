Индекс деловой активности в Чехии снизился до минимального значения с 2009 года

Тимур Кашапов
04-07-2019
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Индекс производственной активности, который отражает уровень активности менеджеров по закупкам в производственном секторе, снизился в ЧР в июне 2019 года до 45,9 пунктов, что является минимальным показателем с июля 2009 года. Причиной падения стало замедление темпов развития промышленности и значительное сокращение новых заказов.

Как отмечают эксперты, спрос на промышленную продукцию в Чехии продолжает снижаться. «Ухудшение условий работы продолжилось в конце второго квартала из-за более быстрого сокращения новых заказов и объемов производства, прежде всего, в автомобильном секторе», - прокомментировала новые данные экономист компании IHS Маркит Сиан Джонс.

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