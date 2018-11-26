Инцидент в Керченском проливе следует назвать российской агрессией, заявил зампредседателя комитета чешского Парламента

Федеральная служба безопасности России, как сообщает Reuters, информировала, что российские корабли начали захват трех украинских катеров из-за того, что они нелегально нарушили российскую границу. Киев из-за инцидента в Азовском море созвал чрезвычайное заседание представителей вооруженных сил Украины. Россия и Украина обвиняют друг друга в инциденте, сообщило «Чешское Радио». «Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей. Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья.Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет», сообщило РИА Новости.

«Ситуация серьезна. Следует однозначно назвать это российской агрессией и нарушением международного права. Инцидент произошел в международных водах. Я поддерживаю предложение о высылке российских дипломатов из Чешской Республики и других стран Евросоюза», - заявил в понедельник зампредседателя парламентского комитета по вопросам общей внешней политики и депутат от «Пиратской партии» Ян Липавский в интервью «Чешскому Радио Plus».