Архив передач

Импорт подержанных автомобилей в ЧР к концу апреля упал на 23%

Ирина Ручкина
10-05-2020
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В Чешской Республике в период с январь по конец апреля 2020 года импорт подержанных автомобилей упал на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В первом квартале текущего года в Чехию было импортировано лишь 44,299 автомобилей. Наибольший спад был зафиксирован в апреле 2020 года, когда из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, импорт подержанных автомобилей упал на 53% - тогда в страну завезли лишь 7254 машин.

Наиболее импортируемым брендом подержанных авто по традиционно является Škoda (9686 машин), далее следует Volkswagen (9449 автомобилями) и Ford (3800 автомобилей). Далее следую марки автомобилей премиум-класса - BMW и Audi. Кроме того, в первый квартал 2020 года в Чехию было импортировано двадцать четыре подержанных автомобилей марки Ferrari, восемнадцать Maserati, восемь автомобилей Rolls-Royce или четыре Lamborghini.

 
 
 
 
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