IKEA в Чехии в прибыли

В 2018-2019 финансовом году выручка сети магазинов мебели IKEA в Чешской Республике выросла на 6,2%, составив 10,5 миллиардов крон (25 миллионов евро), а чистая прибыль достигла 1,2 миллиарда крон (5 миллионов евро), что на 41% больше, чем год назад. Об этом говорится в годовом отчете торговой сети. За этот период 5,4 миллиона клиентов приобрели продукцию IKEA в Чешской Республике, десять миллионов человек посетили универмаги, а уровеньсон-лайн продаж вырос на 35,8%.

На данный момент в сети IKEA работает более 1500 сотрудников, и компания инвестировала 30 миллионов крон в повышение заработной платы во всех своих подразделениях. В отчете также отмечено, что основное внимание уделяется экологичному производству: до 87% отходов сети магазинов в Чешской Республике перерабатываются или используются повторно.