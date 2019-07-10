Идея возврата к системе выборов президента Чехии парламентом не нашла поддержки

Большинство парламентских партий и политиков не поддержали идею председателя партии гражданских демократов Петра Фиалы, предложившего отказаться от прямых президентских выборов и вернуться к существовавшей до 2013 г. системе, когда главу государства выбирал парламент.

По мнению министра окружающей среды и зампредседателя движения ANO Рихарда Брабеца, это «стало бы шагом назад». Председатель партии STAN Вит Ракушан и глава фракции социал-демократов Ян Хвойка считают, что Конституцию менять не следует.

Петр Фиала в качестве аргумента в пользу своего предложения указал, что, по его мнению, прямые выборы усилили позицию президента, что дает Милошу Земану возможность нарушать Конституцию.