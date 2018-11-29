I&C Energo получила крупный заказ в Украине

Украинская государственная энергетическая компания «НАЭК «Энергоатом» по результатам тендера заказала чешской компании оборудования для Южно-Украинской АЭС на 8,48 млн евро. Соответствующие данные появились в тендерной системе «Прозорро». Цена сделки оказалась на 0,7% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Для I&C Energo это первый подряд в Украине. В 2016 году «НАЭК Энергоатом» не допустил I&C Energo к торгам по конденсаторам для Запорожской АЭС, а в 2017 году – к торгам по оборудованию для Ровенской АЭС.