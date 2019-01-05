И коротко о погоде…. за последние сто лет

Согласно данным метеостанции на пражском Клементинуме, 2018 год стал самым теплым годом в Чехии с 1775 года, когда началось постоянные измерение температуры. Средняя температура в 2018 году достигла 12,8°C, что на 3,2°C выше данных за последние два столетия. Об этом в субботу 5 января на своем официальном веб-сайте сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).

Метеостанция в Клементинуме регулярно предоставляет уникальные данные о погодных явлениях в Чехии и Центральной Европе в исторической перспективе и является единственным в своем роде метцентром на всем Старом континенте. Согласно данным Клментинума, десять самых теплых годов с конца XVIII века, относятся к XXI веку. Лишь на восьмое место занимают сразу 2008 и 1994 год, когда средняя температура составила 11,7°C.