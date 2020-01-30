Hyundai станет первым автозаводом в Чехии, где начнут сборку электромобилей

Автомобильный завод Hyundai начнет в марте на своем предприятии в чешском городе Ношовице серийное производство электромобилей Kona Electric. В текущем году там будут собраны десятки тысяч этих моделей, что позволит сократить сроки поставки заказчикам в Европе. Об этом информагентству ČTK 30 января сообщил пресс-секретарь автоконцерна Павел Барвик.

Hyundai таким образом станет первым предприятием в Чешской Республике, которое займется сборкой экологически чистых транспортных средств. "На ношовицком заводе с конвейра будут сходить машины Kona Electric, предназначенные для экспорта на такие значимые европейские рынки как Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Чехия, Словакия и Польша", - дополнил в четверг информацию Павел Барвик.