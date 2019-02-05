Huawei получила заказ на поставку компьютерных компонентов в МВД и Полицейский президиум ЧР

Катерина Айзпурвит
05-02-2019
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Согласно сведениям, полученным сайтом Lupa.cz, китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei получила заказ на поставку сетевых переключателей в МВД и Полицейский президиум Чешской Республики. Компания из КНР смогла выиграть конкурс, представив самое низкое ценовое предложение на сумму 2,1 млн крон (840 тыс. евро). МВД заявило, что «не видит в этом никакого риска», поскольку компоненты будут использоваться во внутренней сети, не имеющей подключения к Интернету.

Недавно Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности выступило с предостережением в отношении технологий Huawei и ZTE, поскольку фирмы обязаны сотрудничать с разведслужбами КНР. Компании и посольство Китая в Чехии отвергли данные обвинения. В январе 2019 года, по решению Генеральной налоговой дирекции, Huawei уже была вычеркнута из списка претендентов на создание специализированного портала «Мои налоги».

Катерина Айзпурвит
05-02-2019
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