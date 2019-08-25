Huawei, не допущенная к участию в тендере пражского аэропорта, отрицает, что угрожает нацбезопасности

Китайская компания Huawei сделала заявление по поводу недопуска к участию в тендере на поставку сканирующего оборудования для пражского аэропорта. Телекоммуникационный холдинг отрицает, что его продукция представляет угрозу национальной безопасности, что ставило причиной удаления компании из числа участников тендера.

«Компания Huawei не располагает продукцией, в котором заинтересован аэропорт им. Вацлава Гавела. Компания Huawei считает кибернетическую безопасность своим высшим приоритетом и у нас за плечами – долгая подтвержденная фактами история поставок качественных и безопасных изделий и технологий не только в ЧР, но и во все мире», – заявил в интервью изданию Deník N пресс-секретарь чешского филиала китайской компании Павел Кошек.

Пражский аэропорт заявил о планах по закупке семи сканеров по контролю пассажиров. Ориентировочная стоимость одного прибора составляет 30 млн крон (около 1,2 млн евро).