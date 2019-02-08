Huawei направила чешским властям официальное письмо

Компания Huawei направила премьеру Андрею Бабишу и главе чешского Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB) официальное письмо, в котором требует отмены или изменения формулировки предупреждения, озвученного раннее чешским ведомством в отношении продукции указанной китайской коммуникационной компании.
По мнению представителей Huawei, Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности нарушило тем самым международные соглашения об охране инвестиций.
По словам чешского зампредседателя правительства Рихарда Брабеца, правительство не намерено оказывать давление на чешские спецслужбы. «Национальное управление является суверенным органом», - сообщил СМИ Брабец. Ответ от чешской стороны сформулирует само ведомство.
Согласно недавнему заявлению NÚKIB, использование аппаратного и программного обеспечения, произведенного фирмами Huawei и ZTE, представляет угрозу для национальной безопасности и непригодно для обмена конфиденциальной информацией.
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