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Hовые выборы в г. Страконице дали прежний результат

Эва Туречкова
15-12-2019
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Победителем повторных выборов в г. Страконице стало снова движение Strakonická Veřejnost, набравшее во время голосования в октябре 2018 года 51,1 процента голосов. В этот раз кандидатов от данного политического субъекта поддержали 64,72 процента избирателей.

Напомним, что один из оппозиционных кандидатов (от движения «Změna pro Strakonice») оспорил прежние результаты выборов в суде, так как в ходе предвыборной кампании 2018 г. победившее движение «Strakonická veřejnost» получило больше возможностей представиться в городском бюллетене, а также на рекламных площадках города, чем его оппоненты.

Конституционный суд поддержал оппозицию. Повторные выборы состоялись в субботу.

 
 
 
 
 
 
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