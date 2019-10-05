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Гуманитарная помощь Чехии Африке предназначена для отстранения причин миграции

Лорета Вашкова
05-10-2019
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В ближайшие три года Чешская Республика планирует выделить 300 миллионов крон (11,7 млн евро) на гуманитарную помощь странам Африки. Данное предложение Министерства иностранных дел ЧР во вторник, 8 октября, обсудит правительство. Выделенные средства должны способствовать отстранению причин миграции из Африки в Европу.

На программы в рамках поддержки мира, безопасности и стабильности, как предполагается, может быть выплачено 141 млн крон. Деньги пойдут на услиление охраны границ, помощь населению, покинувшему свои дома, но оставшемуся на своей родине, а также на поддержку беженцев, вернувшихся домой.

Еще 120 миллионов крон предназначены для финансирования развития экономики и проектов по повышению жизненного уровня местных жителей. 30 млн крон выделено на социальное развитие.

 
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