Грядущий Brexit ослабляет чешский экспорт в Великобританию

Чешские производители опасаются значительного сокращения экспорта своей продукции в Великобританию. Уже ныне специалисты предсказывают снижение итоговых числе объемов поставок. До сих пор чешский экспорт в Соединенное Королевство лишь увеличивался, что превратило эту страну в пятого самого крупного торгового партнера Чешской Республики. Ухудшить ситуацию может выход Великобритании из таможенного союза.

В преддверие Brexit чешские производители стремятся открывать свои фирмы непосредственно на территории Соединенного Королевства.