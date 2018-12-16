Грядущий Brexit ослабляет чешский экспорт в Великобританию

Антон Каймаков
16-12-2018
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Чешские производители опасаются значительного сокращения экспорта своей продукции в Великобританию. Уже ныне специалисты предсказывают снижение итоговых числе объемов поставок. До сих пор чешский экспорт в Соединенное Королевство лишь увеличивался, что превратило эту страну в пятого самого крупного торгового партнера Чешской Республики. Ухудшить ситуацию может выход Великобритании из таможенного союза.

В преддверие Brexit чешские производители стремятся открывать свои фирмы непосредственно на территории Соединенного Королевства.

 
 
 
 
 
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