Группа врачей во главе с чехом Б. Помагачем впервые пересадила лицо чернокожему пациенту

Группа специалистов в больнице Бостона под руководством чешского пластического хирурга Богдана Помагача впервые провела полную пересадку лица чернокожему пациенту. 68-летний Роберт Челси, серьезно пострадавший от пожара при аварии, одновременно стал самым старым человеком, которому была сделана такая операция, сообщил телеканал NBC News.

Операцией, длившейся 16 часов и потребовавшей участия более чем 45 врачей, медсестер, анестезиологов и другого персонала, руководил известный во всем мире Богдан Помагач.

Челси пережил в 2013 году с поражением более 60% поверхности тела, в том числе лица, тяжелую аварию, которая произошла по вине пьяного водителя. С того времени ему сделали около тридцати операций, но врачи так и не смогли восстановить пациенту губы, нос и левое ухо.

Полной пересадки лица Челси ждал с 2018 года. Хирурги ждали, пока не будет найден донор, подходящий реципиенту также по цвету кожи.