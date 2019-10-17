Группа PPF вложится в разработку онкологических препаратов

PPF Group инвестирует 167 млн крон (около 6,5 млн долларов) в частную американскую биотехнологическую компанию MaveriX Oncology, которая разрабатывает новые методы лечения рака. PPF, принадлежащая самому богатому гражданину Чехии Петру Келлнеру, станет владельцем «значительной доли» MaveriX Oncology. Деньги чешской группы позволят MaveriX Oncology начать клинические испытания инновационного онкологического препарата MVX-5005 уже в 2020 году.

Ранее стало известно, что PPF приобрела 19,2% акций в компании Autolus Therapeutics. Благодаря этому чешская группа существенно расширила свою деятельность в сфере биотехнологий. Сумму сделки компания не раскрывают.