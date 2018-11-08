Группа EPH может приобрести две угольные электростанции во Франции

Тимур Кашапов
08-11-2018
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Группа Energetický a průmyslový holding (EPH), владельцем которой является чешский миллиардер Даниэл Кршетински, заинтересована в покупке двух угольных электростанций во Франции. Ссылаясь на свои источники, об этом пишет французская газета Le Monde. Официально EPH эту информацию не подтвердила.

«Мы не комментируем слухи о наших намерениях приобрести ту или иную компанию», - сказал информагентству ČTK пресс-секретарь EPH Даниел Частвай. Напомним, в начале ноября группа Даниэла Кршетински приобрела долю в компании, которая является издателем Le Monde.

 
 
 
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