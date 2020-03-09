Группа депутатов предложило отмечать 15 марта День предательства и ликвидации государственности Чехословакии

Группа депутатов предложила отмечать 15 марта День предательства и ликвидации государственности Чехословакии. Соответствующий законопроект внесли депутаты Лео Лузар, Иржи Мигола и Хелена Валкова. Именно 15 марта 1939 года личным указом Гитлера Богемия и Моравия были объявлены протекторатом Германии.

Ранее в Палату депутатов был внесен законопроект от партии SPD, члены которой хотели объявить 15 марта Днем памяти жертв оккупации чешских земель нацистской Германией. Действующий кабинет министров отклонил его на том основании, что не счел необходимым появление нового праздника в календаре.