Группа депутатов опасается посягательств на свободную дискуссию в социальных сетях

Группа тридцати чешских законодателей во главе с депутатом от Гражданско-демократической партии Вацлавом Клаусом младшим требует, чтобы ограничение свободы слова в социальных сетях каралось законом. За удаление постов администраторами, последним грозило бы наказание в виде лишения свободы сроком на три года, запрет профессиональной деятельности или штраф.

По замыслу депутатов, преступлением считалось бы подавление свободной дискуссии посредством ограничения доступа к постам на общественные темы, которые никоим образом не нарушали бы ни законодательства ЧР, ни международных договоренностей и не противоречили бы добрым нравам.