Группа депутатов Европарламента посетила Чехию с целью сбора информации о возможном конфликте интересов у премьер-министра страны

Группа депутатов Европарламента в период с 26 по 28 февраля находилась в Чешской Республике с целью сбора сведений о предполагаемом конфликте интересов у премьер-министра Андрея Бабиша. В Праге делегация, в частности, встретилась с представителями Минфина, Минсельхоза и Минрегионразвития, а также председателем Высшего контрольного управления Милославом Калой. Бабиш от встречи с депутатами отказался.

По итогам визита представители Европарламента заявили, что в Чешской Республике нет четкой системы для выявления конфликтов интересов, чешская директива об отмывании денег не применяется должным образом, в результате чего не все компании выполнили свои обязательства по выявлению реальных владельцев. Ситуацию в ближайшие недели и месяцы необходимо проанализировать, отметили парламентарии.

Комментируя визит европейских законодателей в Прагу, глава правительства назвал ее членов, чешских евродепутатов Томаша Здеховского и Микулаша Пексу предателями, а депутата и председателя Комитета по бюджетному контролю Монику Хольмайерову сумасшедшей. Он также указал на них, как на политиков, которые «педалируют тему возможного конфликта интересов премьер-министра и действуют таким образом против интересов Чешской Республики». Евродепутаты не комментируют высказывания премьера.