Греческие депутаты просят Чехию принять 40 детей-беженцев

Делегация греческого парламента, посетившая с визитом Прагу, во время встречи с главой Палаты депутатов Чешской Республики Радекм Вондрачеком подняла вопрос приема чешской стороной 40 несовершеннолетних из числа беженцев, проживающих ныне в специализированных лагерях на территории Греции. Спикер Нижней палаты обратил внимание на то, что депутаты не располагают возможностью решить этот вопрос, так как представляют собой законодательную ветвь власти. Для СМИ Радек Вондрачек выразил надежду, что обсуждение темы приема детей-беженцев, возможно, проходит в закрытом режиме между ответственными чешскими и греческими министерствами.

Спикер Палаты депутатов Парламента Чешской Республики также подчеркнул, что проблему беженцев необходимо решать на общеевропейском уровне, установив четкие правила возвращения нелегальных мигрантов.