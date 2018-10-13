Гражданские демократы рады роли правой альтернативы движению ANO

Выборы в Сенат показали, что гражданские демократы являются серьезной правой альтернативой движению ANO, подчеркнула зампредседателя ГДП (ODS) Aлександрa Уджения, признавшись, что она не ожидала такого успеха. Лидер ГДП Петр Фиала заявил, что итоги прошедших выборов стали первой победой возглавляемой им партии по прошествии 9 лет.

«Присутствие гражданских демократов в оппозиции электорат воспринимает положительно, и ГДП после периода кризиса вновь набирает популярность», – так прокомментировал результаты выборов председатель Сената Mилан Штех (от партии социал-демократов).

Глава Чешской социал-демократической партии (ČSSD) Ян Гамачек поздравил ГДП с победой и отметил, что результаты ČSSD, получившей лишь один мандат, его не радуют. Тем не менее, Гамачек надеется, что социал-демократам в будущем удастся укрепить свои позиции. Лидер христианских демократов Павел Белобрадек отметил, что ожидания его однопартийцев ныне не оправдались, однако и ныне правящие движение ANO и партия ČSSD не добились особого успеха на выборах.