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Гражданские демократы призвали премьера обсудить законопроект о строительстве

Ирина Ручкина
23-01-2020
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Члены оппозиционной партии гражданских демократов (ODS) призвали премьер-министра Андрея Бабиша провести совместное заседание по законопроекту, касающегося строительства. 23 января в ходе пресс-конференции в Палате депутатов глава ODS Петр Фиала заявил, что их партия имеет соответствующий опыт и знания, необходимые, чтобы сдвинуть с места законопроект, получивший в ходе рассмотрения 4500 замечаний.

Кабинет министров хочет значительно упростить и сократить время рассмотрения строительство. По данным Всемирного банка, Чешская Республика занимает 157-е место из 190 стран, по срокам выдачи разрешений на строительство.

 
 
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