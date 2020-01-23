Гражданские демократы призвали премьера обсудить законопроект о строительстве

Члены оппозиционной партии гражданских демократов (ODS) призвали премьер-министра Андрея Бабиша провести совместное заседание по законопроекту, касающегося строительства. 23 января в ходе пресс-конференции в Палате депутатов глава ODS Петр Фиала заявил, что их партия имеет соответствующий опыт и знания, необходимые, чтобы сдвинуть с места законопроект, получивший в ходе рассмотрения 4500 замечаний.

Кабинет министров хочет значительно упростить и сократить время рассмотрения строительство. По данным Всемирного банка, Чешская Республика занимает 157-е место из 190 стран, по срокам выдачи разрешений на строительство.