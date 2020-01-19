Гражданские демократы избрaли новое руководство

550 делегатов партии гражданских демократов (ODS) принимали участие в партийном съезде, проходившем в выходные в Праге, на котором было избрано новое руководство на следующие два года. Существенных перемен, однако, в руководящем составе партии не предвидится. Единственным кандидатом на пост председателя являлся Петр Фиала, занимающий данную должность уже шесть лет. За Фиалу проголосовало 470 из 505 присутствовавших на съезде.

Свой пост покинет один из зампредседателей ODS, евродепутат Эвжен Тошеновский, который не выставлял свою кандидатуру. На данную позицию претендовал Александр Вондра, бывший вице-премьер по вопросам ЕС в правительстве премьера Мирека Тополанекa, ставший по итогам нынешнего съезда одним из зампредседателей Гражданско-демократической партии.