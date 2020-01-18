Гражданские демократы изберут новое руководство

550 делегатов партии гражданских демократов (ODS) принимают участие в партийном съезде, на котором будет избрано новое руководство на следующие два года. Существенных перемен, однако, в руководящем составе партии не предвидится. Единственным кандидатом на пост председателя является Петр Фиала, занимающий данную должность уже шесть лет.

Свой пост покинет один из зампредседателей ODS, евродепутат Эвжен Тошеновский, который не будет выставлять свою кандидатуру. На данную позицию претендует Александр Вондра, бывший вице-премьер по вопросам ЕС в правительстве премьера Мирека Тополанекa.