Гражданину Украины, признавшемуся в убийстве проститутки, грозит пожизненное заключение

В зале краевого суда в Усти-над-Лабе гражданин Украины Андрий Мацола признал, что в 2018 г. в городе Теплице убил 27-летнюю женщину, занимавшуюся проституцией. При этом обвиняемый отрицает, что изнасиловал свою жертву. 29-летнему украинцу грозит пожизненное тюремное заключение. Со слов подсудимого, в Чехию он приехал на заработки.

Согласно предъявленному обвинению, в декабре прошлого года в городе Теплице Мацола напал на стоящую у дороги женщину, избил и затащил за билборд, где совершил над ней сексуальное насилие. После того как жертва заявила, что сообщит о нападении в полицию, он, по версии следствия, убил женщину ударами камня по голове.

Обвиняемый утверждает, что сексуальный контакт произошел по договоренности, но женщина потребовала дополнительных денег, и дальнейшие события он помнит неотчетливо, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.