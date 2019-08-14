Гражданину Украины, признавшемуся в убийстве проститутки, грозит пожизненное заключение

Катерина Айзпурвит
14-08-2019
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В зале краевого суда в Усти-над-Лабе гражданин Украины Андрий Мацола признал, что в 2018 г. в городе Теплице убил 27-летнюю женщину, занимавшуюся проституцией. При этом обвиняемый отрицает, что изнасиловал свою жертву. 29-летнему украинцу грозит пожизненное тюремное заключение. Со слов подсудимого, в Чехию он приехал на заработки.

Согласно предъявленному обвинению, в декабре прошлого года в городе Теплице Мацола напал на стоящую у дороги женщину, избил и затащил за билборд, где совершил над ней сексуальное насилие. После того как жертва заявила, что сообщит о нападении в полицию, он, по версии следствия, убил женщину ударами камня по голове.

Обвиняемый утверждает, что сексуальный контакт произошел по договоренности, но женщина потребовала дополнительных денег, и дальнейшие события он помнит неотчетливо, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
 
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