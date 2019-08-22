Гражданин Чехии погиб в результате удара молнии

Несколько туристов погибли и получили ранения во время сильной грозы при восхождении на горный массив Гевонт (Западные Татры) в южной части Польши. По информации ряда СМИ, погибли не менее четырех человек, включая гражданина Чехии. Другая гражданка Чехии серьезно пострадала, сообщили словацкие спасатели.
В настоящее время идет эвакуация пострадавших. Задействованы 4 вертолета. У подножия горы развернут временный госпиталь. Операция продолжается под руководством главы польского региона.
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