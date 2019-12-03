Граждане Латвии осуждены к 8 годам тюрьмы за совершение нападения в пражском автобусе

Два гражданина Латвии, Олегс Лукяновс и Антонс Маслакс, были приговорены Верховным судом Чехии к восьми годам лишения свободы в связи с нападением на пьяного пассажира пражского городского транспорта. Вердикт вступил в законную силу.

Инцидент произошел в марте прошлого года в набитом людьми автобусе. Пострадавшему были нанесены многочисленные удары в голову и туловище, в результате чего он, так и не очнувшись из комы, скончался в больнице.