Граждане Латвии осуждены к 8 годам тюрьмы за совершение нападения в пражском автобусе

Два гражданина Латвии, Олегс Лукяновс и Антонс Маслакс, были приговорены Верховным судом Чехии к восьми годам лишения свободы в связи с нападением на пьяного пассажира пражского городского транспорта. Вердикт вступил в законную силу.
Инцидент произошел в марте прошлого года в набитом людьми автобусе. Пострадавшему были нанесены многочисленные удары в голову и туловище, в результате чего он, так и не очнувшись из комы, скончался в больнице.
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