Граждане Чехии в результате цунами в Индонезии не пострадали

Тимур Кашапов
23-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Министерство иностранных дел Чехии сообщило об отсутствии граждан ЧР среди погибших и пострадавших в результате цунами, которое обрушилось на западное побережье Индонезии. Об этом сообщает информагентство ČTK. Ранее МИД Чехии направил предупреждающие SMS-сообщения гражданам ЧР, проживающим в этом районе, и рекомендовало следить за средствами массовой информации и следовать указаниям властей. При необходимости они могут обратиться в посольство Чехии в Индонезии по горячей линии.

Цунами произошло 23 декабря в провинции Бантен. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг, расположенные в непосредственной близости от вулкана Анак Кракатау. По последним данным, число жертв цунами достигло 168 человек. Кроме того, сообщается о почти 750 пострадавших и 30 пропавших без вести.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 