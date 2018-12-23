Граждане Чехии в результате цунами в Индонезии не пострадали

Министерство иностранных дел Чехии сообщило об отсутствии граждан ЧР среди погибших и пострадавших в результате цунами, которое обрушилось на западное побережье Индонезии. Об этом сообщает информагентство ČTK. Ранее МИД Чехии направил предупреждающие SMS-сообщения гражданам ЧР, проживающим в этом районе, и рекомендовало следить за средствами массовой информации и следовать указаниям властей. При необходимости они могут обратиться в посольство Чехии в Индонезии по горячей линии.
Цунами произошло 23 декабря в провинции Бантен. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг, расположенные в непосредственной близости от вулкана Анак Кракатау. По последним данным, число жертв цунами достигло 168 человек. Кроме того, сообщается о почти 750 пострадавших и 30 пропавших без вести.
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